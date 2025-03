Ilrestodelcarlino.it - Tram, c’è sete di risposte. Residenti e negozianti:: "Il Comune ci ascolti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come saranno disposti i cantieri e che lunghezza avranno? Quanti alberi saranno abbattuti? E quanti saranno reimpiantati in un altro luogo? Perché il parcheggio scambiatore è stato collocato in un’area fluviale? E ancora: se, per svariati motivi, si comprendesse che ci sono ritardi alla realizzazione dell’opera nei tempi stabiliti, è previsto un piano alternativo? Sono solo alcune delle tante, tantissime domande chee commercianti della zona Corticella hanno avanzato alnei due incontri di ieri. Il primo, alle 9.30 di mattina, ha coinvolto i commercianti. "Un incontro puramente divulgativo ed esplicativo", però, secondo una dei presenti: "I nostri problemi infatti rimangono" e "non vediamo grande dialogo". Il secondo, alle 18.30 al Teatro Centofiori di via Gorki, ha visto invece la partecipazione die comitati (oltre 200 persone in sala), dalla Rete di Corticella a Salviamo il canale Navile, fino ad altri gruppi.