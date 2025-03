Juventusnews24.com - Traghettatore Juve (Tuttosport): due soluzioni interne ed una esterna in caso di cambio immediato. I nomi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24): dueed unaindi. Tutti isondati dalla dirigenza bianconeraoggi in edicola ha affrontato il tema riguardante il futuro di Thiago Motta, svelando che attualmente non si possa escludere una stagione in corso soprattutto indi nuova sconfitta delladomenica con la Fiorentina.Tre i possibili eventuali traghettatori: due(Brambilla della Next Gen e Magnanelli della Primavera) e una(Igor Tudor). Da vedere però se quest’ultimo sia favorevole a un impiego solo per pochi mesi e con nessuna garanzia per il futuro.Leggi suntusnews24.com