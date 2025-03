Dayitalianews.com - Tragedia in piscina a Guidonia, Francesca muore durante un allenamento

ieri, 10 marzo, in serata, nellacomunale diMontecelio, in provincia di Roma, una donna è mortauna lezione di nuoto allacomunale (nella foto da facebook).Montecelio, provincia di Roma. Una donna è mortaundi nuoto allacomunale; la vittima è una 52enne,L.Stando a quanto riportano i media locali, la signora si è sentita male all’improvvisouna lezione di nuoto ed è stata immediatamente soccorsa, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale della struttura e di un infermiere presente sul posto, ha perso la vita.Secondo quanto ricostruito, un infermiere avrebbe cercato di rianimarla con un massaggio cardiaco e l’uso di un defibrillatore. In pochi minuti sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, ma nonostante il tentativo dei sanitari presenti a bordo di salvare la vita alla signora, quest’ultima è deceduta.