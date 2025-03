Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-03-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera dalla redazione ben trovati ci sono difficoltà a lungo la carreggiata esterna della raccordo anulare a causa di un incidente avvenuto circa un'ora fa km 50 e 600 e bene ci sono in colonna 23 al bivio con laFiumicino è l'uscita per la Cristoforo Colombo si transita su una delle tre corsie sulla tangenziale ancora code perintenso tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione di San Giovanni permangono poi incolonnamenti sulla Flaminia dal bivio con la Cassia fino a Saxa Rubra in direzione di Prima Porta la causa un veicolo in panne fra San Pietro dalle ore 22 è chiusa alla galleria Principe Amedeo Savoia Aosta in direzione di via Gregorio VII riaprirà domani mattina alle ore 5 lavori notturni anche alla passeggiata di Ripetta con chiusura della strada tra le ore 22 e le ore 6 tra il Lungotevere in Augusta e via Della Penna sul Raccordo Anulare Infine con un orario compreso tra le 21:03 che ore 6 chiusa l'uscita Trionfale Ottavia per chi viaggia lungo la carreggiata esterna uscita alternativa allo svincolo della Cassia maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito