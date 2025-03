Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-03-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera dalla redazione sta via via Carando di intensitàsulla rete viaria cittadina che si arresta sostenuto da Talora tutte le principali strade in uscita dal centro sulla Flaminia abbiamo ancora incolonnamenti nelle due direzioni tra Riano il bivio di Sacrofano Per quanto riguarda il raccordo anulare permangono incolonnamenti in carreggiata interna tra lo svincolo di Sant'Alessandro è uscita La Rustica in carreggiata esterna zona sud e rallentamenti a tratti a partire dal bivio con laFiumicino fino alla Tuscolana sulla tangenzialecongestionato nelle due direzioni tra viale Castrense è l'uscita per lo scalo San Lorenzo la coda in tangenziale incolonnamenti da Corso Francia fino alla Salaria in direzione quindi di San Giovanni La polizia locale Cervignano incidente con disagio a Centocelle in via Bresadola all'altezza di via Filippo Smaldone incidente anche nella zona di porta metronia via Druso a ridosso di viale delle Terme di Caracalla disagio Ma Sulla via Ostiense per un incidente che provoca incolonnamenti Torino Viale Marconi sulla Pontina Infine abbiamo chiude permolto intenso dal vivo con la Cristoforo Colombo al Raccordo però lentamente con contattarti sulla stessa Cristoforo Colombo a partire dalla raccordo anulare fino a via di Malafede Naturalmente in direzione di Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito