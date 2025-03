Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-03-2025 ore 18:30

Luceverde Lazio Buonasera dalla redazione spostamenti nella norma quelli registrati al momento sulle strade e principali del Lazio sulla A1Firenze attenzione lavori in corso tranord sonono-soratte in direzione di Firenze possibile la formazione di rallentamenti incidente sulla Cassia bis Veientana Attenzione ci sono code tra Le Rughe Formello in direzionecode di minore anche in direzione di Viterbo proprio all'altezza di Formello asul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna perintenso dalla Nomentana allo svincolo La Rustica in carreggiata è una coda a tratti a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana sulla via Appia chiude sempre permolto intenso per Albano Laziale Ariccia quindi traliccio Genzano e poi in ingresso verso Velletri sulla Pontina rallentamenti con possibili code tra casalazzara e Aprilia in direzione di latino abbiamo poi code a tratti sempre perintenso sulla Nettunense tra Aprilia e Campo di Carne in di Anzio di nuovo sulla Pontina e rallentamenti da Borgo Piave in ingresso a Latina sulla via Appia rallentamenti di Lia vendita tra il bivio per Doganella di Ninfa e Cisterna di Latina in questo clima direzione è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione conCapitale