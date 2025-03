Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-03-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ancora questa notte A domani notte dalle 22 chiusa alla passeggiata di Ripetta deviata la linea bus 628 cantiere notturno anche per la galleria pasa con la chiusura del tunnel dalle 22 alle 5 deviat e 9 linee di bus intanto alla rustica proseguono i lavori A via Noale che interessano manto stradale marciapiedi la viabilità è regolata con senso unico di marcia dalla rotatoria di via di Salone al cavalcavia di via Russolo dalle 21 alle 5 la strada è chiusa alproseguono i lavori per la realizzazione della Stazione Pigneto divieto di transito sulla Circonvallazione Casilina da via del Pigneto a via Luigi Filippo De magistris deviat 9 linee