Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-03-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàin coda per incidente sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi e la galleria Giovanni XXIII in direzione di via Trionfale partiti questa mattina e lavori di realizzazione della Stazione Pigneto disposto il divieto di transito sulla Circonvallazione Casilina tra via del Pigneto e via Luigi Filippo De magistris prestare attenzione alla segnaletica proseguono i lavori di sfalcio del Verde a spartidella Cristoforo Colombo tra Viale dell'Oceano Pacifico e Piazzale dell'Agricoltura possibili ripercussioni suldi zona lavori notturni fino al 14 marzo in viale Marconi con transito su carreggiata è ridotta dalle 21 alle 6 tra via Ostiense via Efeso in direzione di piazzale della Radio lavori notturni sempre fino al 14 marzo anche galleria pasa chiusura del tunnel dalle 22 alle 5 in direzione di Piazza della Rovere deviazioni anche per 9 linee di bus fino al 13 marzo sulla passeggiata di Ripetta strada chiusa dalle 22 alle 5 3 Lungotevere in Augusta e via Della Penna prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito