Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-03-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità rallentamenti sulla Salaria dall' aeroporto dell'Urbe in direzione centro per lavori con restringimento di carreggiatarallentato sulla Flaminia dal raccordo sempre in direzione centro circolazione lenta lavori da via Gargano in direzione Corso Sempione per un incidente Code in via della Bufalotta all'altezza di Casal Boccone proseguono i lavori per la realizzazione della Stazione Pigneto divieto di transito sulla Circonvallazione Casilina da via del Pigneto a via Luigi Filippo De magistris divieto di transito in via dei Gelsi 3 a via dei Ciclamini a Viale delle Orchidee per un avvallamento del manto stradale rallentamenti sulla Pontina da Mostacciano alla Colombo sul viadotto della Maglianarallentato da viale Isacco Newton a via del Cappellaccio lavori di scavo con restringimento in via Boccea da via Cellulosa a via Rocca Grimalda https://storage.