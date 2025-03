Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-03-2025 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Bufalotta il bivio per la 24 ed ancora a seguire tra Tor Bella Monaca e l'ardeatina qui anche a seguito di un incidente code anche in esterna tra via Trionfale Aurelia È tra laFiumicino e l'ardeatina si sta in fila in direzione della capitale sul Urbano dellaL'Aquila tra il raccordo è la tangenziale est sulla stessa tangenziale rallentamenti e Code in direzione dello Stadio Olimpico tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi code a tratti anche verso San Giovanni tra Tiburtina e viale Castrense trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo è via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Adele aeroporto dell'Urbe e tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.