Romadailynews.it - Traffico Lazio del 11-03-2025 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nell'ambito dei lavori per la realizzazione della Stazione Pigneto a partire da oggi è Fino al prossimo 17 marzo disposto il divieto di transito sulla Circonvalne Casilina tra via del Pigneto e via Luigi Filippo De magistris prestare attenzione alla segnaletica proseguiranno Fino al prossimo 14 marzo e lavori notturni viale Marconi con transito su carreggiata è ridotta tra le 21 e le 6 del mattino successivo tra via Ostiense via Efeso in direzione di piazzale della Radio lavori notturni sempre fino al 14 marzo anche nella galleria pasa tunnel chiuso in fascia oraria 22c in direzione di Piazza della Rovere deviazioni anche per 9 linee di bus sulla passeggiata di Ripetta fino al 13 marzo strada chiusa tra le 22 e le 53 lungo in Augusta e via Della Penna prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.