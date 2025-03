Tradita dal mio ex compagno con una trans L’ospite famosa gela Caterina Balivo a La volta buona

Leggi su Caffeinamagazine.it

Volto noto della tv e conduttrice ammirata non solo per il suo aspetto fisico. Emanuela Folliero è intervenuta nella puntata de “La” di martedì 11 marzo. Conl’annunciatrice e presentatrice ha parlato di tanti argomenti, come della storia con Stefano D’Orazio dei Pooh, ma soprattutto di uno al centro della giornata, i tradimenti.In particolare Emanuela Folliero ha fatto una rivelazione sulla sua vita sentimentale che ha lasciato tutti letteralmente a bocca aperta. Anche la padrona di casanon ha saputo nascondere il proprio stupore di fronte alle parole del. Proprio in questi giorni, tra l’altro, anche Manuela Arcuri nello stesso salotto ha parlato dei suoi trascorsi amorosi: della storia con Gabriel Garko, che per lei era vera, e del flirt con Francesco Totti quando ancora non era fidanzato con Ilary Blasi.