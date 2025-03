Tradisce la moglie | il tribunale di Treviso lo condanna a pagare 10 mila euro

Leggi su Open.online

Un 50enne diha ricevuto unaper danni a diritti costituzionalmente garantiti a favore della ex. Lui, secondo l’accusa, l’ha tradita causandole un danno «alla dignità personale e professionale, all’immagine, all’onorabilità e alla salute». Per questo i giudici hanno deciso che dovrà versare 10. A parlare della vicenda è il Corriere del Veneto. L’uomo nel 2009 mentre gestiva una scuola di ballo con laavrebbe intrattenuto rapporti con un’allieva. Tutto l’ambiente, progressivamente, aveva saputo della vicenda. Che alla fine aveva alimentato pettegolezzi e atteggiamenti di scherno verso la. Lei ,dopo aver scoperto il tradimento, oltre a procedere con la separazione, avrebbe denunciato l’ex consorte per la lesione di sfere dei diritti della persona tutelati dalla Costituzione.