Sbircialanotizia.it - TRADIMENTO, trame di mercoledì 12 marzo 2025: carezze proibite e corse in ospedale

Leggi su Sbircialanotizia.it

Spesso certe notti hanno un sapore dolce-amaro. Ci chiediamo: perché ci incasiniamo così? Nazan organizza un incontro tra la figlia Oylum e l’enigmatico Behram, sperando in una serata tranquilla. Invece, dopo qualche bicchiere, lui si lascia andare: confessa ciò che prova, bacia Oylum e manda in frantumi ogni barriera. Lei, in preda al turbamento, tenta . L'articolodi12inè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.