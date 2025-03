Movieplayer.it - Tradimento da domenica 16 marzo raddoppia su Canale 5: ecco la nuova programmazione

La soap turcaalla, andando in onda nel pomeriggio e in prima serata. La serie infatti, con Amici che si avvia verso il serale, si collocherà al posto del talent show. Buone notizie per i fan di, la soap turca trasmessa da5. A partire da16infatti, la serie avrà un doppio appuntamento. Se infatti finora lasignificava prima serata, con la fine del pomeridianole di Amici la dizi ne andrà a occupare la collocazione. Questo significa che la soap turca verrà trasmessa sia nel pomeriggio che in prima serata.: ladal 16Gli episodi, inoltre, continueranno a essere regolarmente trasmessi senza cambiamenti: dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15:05 circa e lain prima serata, .