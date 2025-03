Iodonna.it - Tracce genetiche analizzate con tecnologie avanzate potrebbero riscrivere la storia dell'omicidio della studentessa 26enne. Nel mirino Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, già indagato allora e poi prosciolto

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, nuove indagini fanno ripartire uno dei più noti e complessi casia cronaca italiana. Questa volta, a essere coinvolto, è, undel, giàai tempi e poi. Dopo una decisionea Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta di riaprire la tragica vicendadi Chiara Poggi, l’uomo è stato raggiunto da un avviso di garanzia e dovrà, pertanto, sottoporsi a nuovi accertamenti sul DNA. Delitto di Avetrana: sette anni diX Delitto di Garlasco, un caso ancora apertoCome è noto, per il tragico delittodi 26 anni, avvenuto il 13 agosto 2007, è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato Alberto Stasi, che sta scontando una pena di 16 anni di reclusione.