Liberoquotidiano.it - "Trabiccoli con peni finti. Infatti oggi...": come truffavano i testi anti-doping, la rivelazione di Berrettini

"C'è un dettaglio da non sottovalutare: loro ti devono guardare mentre la fai": Matteolo ha detto ai microfoni del podcast "Tintoria" parlando dei testdelle urine. Poi, quando gli hanno chiesto se ce la faccia a farla così, lui ha risposto: "Non posso stare tre ore e quindi ad un certo punto chiudo gli occhi e vado. Questo perché in passato le persone dopate avevano deicon dei, delle protesi e versavano la pipì di un altro, pulita. L'avevano nei pantaloni e per questo loro ora si assicurano bene. I pantaloni giù fino alle caviglie, immaginatevi questo in Cina, appena arrivato dopo tante ore di jet lag". Proprio a proposito di quanto successo in Cina, il tennista italiano ha raccontato la sua disavventura: "Arrivo a Pechino con 8 ore di fuso orario: le 7 di mattina di Pechino sono tipo l'una di notte dell'Europa.