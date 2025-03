Lanazione.it - Toscana: ottimi risultati per le vaccinazioni ai bambini e agli adolescenti

Firenze, 10 marzo 2025 – Un buon segno. Le coperture vaccinali in, sia nell'età pediatrica che tra gli, risultano superiori alla media italiana. È quanto emerge dall'ultima rilevazione del ministero della Salute, che ha diffuso i dati relativi al 2023 sulle coperture vaccinali dell'età pediatrica e dell'adolescenza. In particolare, lasi distingue per le alte percentuali di vaccinazione tra gli under 18. Le coperture per difterite (78,06% contro il 72,19% della media nazionale), tetano (79,2% rispetto al 72,4%) e pertosse (77,3% contro il 71,7%) risultano tutte superiori alla media italiana. Anche per lecontro morbillo, parotite e rosolia la regione ottienepositivi: la seconda dose di morbillo ha raggiunto il 90,5% (rispetto all'89,7% della media nazionale), quella contro la parotite l'89,6% (88,3% media nazionale) e quella contro la rosolia l'89,9% (89,4% media nazionale).