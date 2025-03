Lanazione.it - Torna "Un sax per la vita": l’evento al Politeama che unisce musica e solidarietà

Arezzo, 11 marzo 2025 –"Un sax per la":alche, a grande richiesta, l'evento benefico "Un sax per la", dedicato alla memoria di Alberto Aldinucci, il noto musicista prematuramente scomparso. L'iniziativa si terrà sabato 22 marzo aldi Montevarchi, a partire dalle 19.00 con un’apericena, seguita, dalle 22.00, dall'esibizione di amici, gruppili, solisti e DJ che hanno condiviso con Alberto una lunga carrierale. L'iniziativa, promossa dall'Avis Valdarno e dal Gruppo Giovani Avis, nata dall’idea del donatore Stefano Borbui, vedrà devolvere il ricavato della serata al Calcit Valdarno. Il programma dell'evento è stato presentato in Palazzo del Podestà, alla presenza del Sindaco Silvia Chiassai Martini, del Presidente zonale di Avis Daniele Giorgeschi, della referente del Gruppo Giovani Avis Valdarno Chiara Baglioni, della vice presidente della sezione Avis Terranuova Barbara Orlandi, e dei rappresentanti del Calcit di Montevarchi Cinzia Sani e Stefano Neri, mentre il giovane produttore Mattia Righeschi curerà l’aspettole Il Sindaco ha sottolineato l'importanza dell'evento: "Una grande iniziativa, organizzata dai veri amici di Alberto, in omaggio a un musicista che ha segnato 40 anni di storiale del Valdarno.