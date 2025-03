Dilei.it - Torna la moda dei divani retrò, icone di design nei salotti contemporanei

Ci sono pezzi diche attraversano le epoche senza perdere il loro fascino. Alcuniiconici hanno saputo superare le mode e le tendenze, conquistando icon una bellezza senza tempo. Modelli storici come il Camaleonda e Le Bambole di Mario Bellini, l’Onda di De Pas, D’Urbino e Lomazzi e il Maralunga di Vico Magistretti per Cassina non sono semplici arredi, ma autentici simboli delitaliano, capaci di fare la differenza e rendere unico ogni ambiente.Camaleonda di Mario Bellini: il futuro delmodulareIl Camaleonda è un capolavoro che ridefinisce l’idea di comfort e modularità. Lanciato nel 1970, questo divano non ha mai smesso di stupire per la sua capacità di trasformarsi. Grazie alla sua struttura componibile, puoi spostare e riconfigurare i moduli per adattarli a qualsiasi spazio, rendendo ogni ambiente dinamico e unico.