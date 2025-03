Sport.periodicodaily.com - Torino vs Empoli: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I toscani sono con l’acqua alla gola e quindi devono necessariamente fare punti per inseguire la salvezza sul campo di un avversario decisamente più tranquillo.vssi giocherà sabato 15 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono ad un passo dalla salvezza, obiettivo minimo stagionale. La squadra di Vanoli si sta confermando in costante crescita con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite, a dimostrazione che il periodo critico di qualche tempo fa è alle spalle.Sempre più critica la situazione dei toscani, terz’ultimi con 22 punti. La salvezza diretta dista due lunghezze, ma ciò che preoccupa è l’assenza di vittorie da undici giornate e le quattro sconfitte nelle ultime cinque.