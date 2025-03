Lapresse.it - Torino: blitz al Parco del Meisino per bloccare lavori, 39 indagati

Leggi su Lapresse.it

Milano, 11 mar. (LaPresse) – Sono 39 glicon l’accusa di violenza privata aggravata e danneggiamento per aver bloccato idi realizzazione del Centro per l’educazione sportiva e ambientale del Comune dineldel. Aglivengono contestati 14 diversi episodi durante i quali hanno bloccato le maestranze e in alcuni casi sono state danneggiate le recinzioni.