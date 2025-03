Nerdpool.it - Topolino – Sul numero 3616 arriva What if…? Topolino e i suoi amici diventano The Avengers

Leggi su Nerdpool.it

Suarriva una nuova, imperdibile avventura del progettoif.?. Il quinto appuntamento con le storie prodotte da Marvel in collaborazione con Disney, con i personaggi dinei panni dei famosi supereroi americani, è sul3616 – disponibile in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 12 marzo – con senso di lettura rovesciato rispetto al resto dell’albo e una splendida cover dedicata, firmata da Dan Jurgens, anch’essa rovesciata.Dopo aver visto Paperino nei panni di Wolverine e di Thor, Minniin quelli di Capitan Marvel, o ancora i Fantastici Quattro interpretati da, Paperino, Minni e Pippo, è giunto il momento di “unire le forze” conif.?e iThe. Ancora una volta, grazie al sapiente adattamento firmato dal noto autore di racconti per ragazzi Steve Behling, da Luca Barbieri (che ha sviluppato la sceneggiatura) e da Alessandro Pastrovicchio (che ha realizzato i disegni), la contaminazione tra i due universi produce esiti brillanti e inaspettati, e personaggi memorabili.