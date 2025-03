Terzotemponapoli.com - Top & Flop – Napoli-Fiorentina 2-1: Lukaku e Raspadori trascinano gli azzurri alla vittoria

Leggi su Terzotemponapoli.com

Top– Ilsupera laal Maradona grazie alle reti di, conquistando unafondamentale. Con questo successo, glimantengono viva la corsa al titolo, dimostrando solidità e determinazione in vista delle prossime sfide. Ecco l’analisi delle prestazioni dei giocatori partenopei.TopMolti i protagonisti delnellaper 2-1 contro la. Una menzione particolare per McTominay (ha dominato il centrocampo, risultando efficace sia nei duelli fisici che nella gestione del pallone, con passaggi precisi e incursioni offensive), Buongiorno (è stato un muro in difesa, vincendo tutti i duelli e chiudendo con tempismo sulle offensive avversarie), Gilmour (ha offerto un’altra prestazione sublime, con tanti recuperi e una visione di gioco sopraffina),(ha confermato il suo ottimo momento con una rete importante, anche se pesa l’errore sotto porta al 10’), Di Lorenzo (ha disputato una gara di grande attenzione difensiva ed è andato vicino al gol con una splendida conclusione che h colpito l’incrocio dei pali).