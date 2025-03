Zonawrestling.net - TNA Sacrifice 2025 – Preview

Leggi su Zonawrestling.net

La città di El Paso, Texas, si prepara per la messa in onda di un nuovo evento speciale marchiato TNA Wrestling.sarà di fatto lo show pronto a infiammare il pubblico della Total NonStop Action con uno Street Fight match, alcune contese titolate tra cui un Ladder match, ma soprattutto il ritorno della gabbia per uno Steel Cage che manca dal febbraio 2018 (Eli Drake/LA Knight vs Johnny Impact/John Morrison vs Alberto El Patron); ma andiamo con ordine in questaufficiale dell’evento.IONE ON ONE MATCHTessa Blanchard vs Lei Ying LeeLa “Diamante”, “Unica” ed ex TNA World Champion dovrà superare una degna avversaria, seppur non propriamente ostica come si potrebbe pensare. Una pista secondaria, in attesa di vederla contro Masha con la cintura Knockouts in palio. Winner: Tessa Blanchard.