Sport.quotidiano.net - Tirreno-Adriatico 2025, tappa 2: vince Milan. Ordine d'arrivo e classifica generale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Follonica, 11 marzo– La2 dellaporta il gruppo da Camaiore a Follonica dopo 192 km. Dopo il successo di Filippo Ganna nella cronometro inaugurale, con annessa maglia azzurra, si continua a parlare italiano grazie allo sprintnte, il terzo in totale nella Corsa dei Due Mari, di Jonathanin una frazione non priva di cadute, una delle quali toglie di mezzo dai giochi per la vittoria anche il rivale Dylan Groenewegen: sull'asfalto ci finisce, tra gli altri, David Gaudu, costretto al ritiro, mentre Juan Ayuso mette in carniere 1" di abbuono al traguardo volante. La3, la Follonica-Colfiorito (Foligno) di 239 km, propone le prime vere difficoltà altimetriche: su tutte i 3 GPM in programma, di cui uno vicinissimo al traguardo, e ben 3300 metri di dislivello.