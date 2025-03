Oasport.it - Tiro a segno: la Norvegia sale in cattedra nella penultima giornata agli Europei 10 metri

Va in archivio ladi competizioni in quel di Osijek, città della Croazia che sta ospitando i Campionati102025 di, rassegna giunta alle gare dedicate alle categorie non olimpiche, tutte disputate con l’assenza dei nostri portacolori.carabina specialità trio a spuntarla è stata ladi Jon-Hermann Hegg, Henrik Larsen e Ole Martin Halvorsen, capaci di raccogliere rispettivamente 212.0, 210.0 e 208.0 regolando nel Gold Medal Match la Repubblica Ceca di Ales Entrichel (211.0), Filip Nepejchal (208.0) e Jiri Privratsky (207.0). Bronzo invece per l’Ungheria di Istvan Marton, Zala Pekler e Soma Ricard Hammerl, trio chefinalina ha avuto la meglio contro l’Ucraina di Ivan Tkalenko, Sviatoslav Hudzyi e Serhii Kulish. La compagine nordica si è distinta anche in campo femminile trionfando con Jeanette Hegg Duestad (213.