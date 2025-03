Ilrestodelcarlino.it - Tipicità tra emozioni e legami: "Tre giorni da incorniciare"

Treda, con una media di oltre 50 eventi al giorno, un’infinità di incontri per costruire ‘connessioni’, la parola chiave della 33esima edizione di. Va in archivio l’evento più importante per il settore del turismo e dell’enogastronomia del territorio marchigiano, un viaggio organizzato per esplorare nuove sinergie tra conoscenza, mobilità e transizione digitale in ottica di sviluppo territoriale. Solo domenica ci sono stati oltre 50 eventi, tutti i soggetti del territorio, associazioni di categoria, istituzioni, enti locali, produttori si sono messi a disposizione per raccontare la Regione al plurale. Soddisfatto il patron di, Angelo Serri, che gestisce l’evento da sempre insieme ad Alberto Monachesi: "si conferma come un contenitore da migliaia e migliaia di persone, domenica c’è stato un picco di visitatori nel pomeriggio quando il forum è stato letteralmente preso d’assalto.