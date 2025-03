Metropolitanmagazine.it - Tik Tok potenzia le misure a supporto di adolescenti e genitori

Continua la campagna di sensibilizzazione all’uso dei social di Tik Tok: la piattaforma ha infatti aumentato eto lediaglie ai loro. Infatti, per quanto riguarda l’utilizzo dell’app, verràto lo strumento Collegamento Familiare, “lo strumento che da cinque anni supportae tutori nel creare un ambiente sicuro e positivo”.Tik Tok aumenta ledi sicurezza perAd annunciare queste nuovedi sicurezza è lo stesso social, che ha illustrato quali saranno le novità in merito alla gestione dell’utilizzo dell’app. In sostanza si tratta di nuove funzioni, che sono personalizzabili per la gestione del tempo speso sull’app. Migliorata anche la visibilità sui contatti degli, e uno strumento per favorire la disconnessione serale.