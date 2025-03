Iltempo.it - Tiberia Hospital, dedicato alla piccola Isabel il Punto di Primo Soccorso

Leggi su Iltempo.it

Ad un anno esatto dstraordinaria nascita della– Ospedale di GVM Care & Research, Gruppo Ospedaliero Italiano presente in Italia e all'estero con oltre 50 strutture sanitarie – celebra questa ricorrenza con una cerimonia commemorativa che ha visto intitolarebimba ildidella struttura, come simbolo di resilienza e speranza. Un anno fa i genitori si trovavano alper una visita di routine quando la madre si è sentita male a causa di una forte emorragia con conseguente distacco di placenta. Grazieprontezza eprofessionalità del personale sanitario, coordinato in quella occasione dal Dott. Massimiliano Marziali, la donna è stata portata immediatamente in sala operatoria dove le è stato praticato un cesareo d'urgenza.