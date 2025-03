Ti ho sentito con le mie orecchie Grande Fratello Signorini | lezione esemplare a Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

, nella serata di ieri è andato in onda un confronto tra AlfonsoSpolverato. Intanto Zeudi è stata eletta terza finalista. Il televoto ha pesantemente impattato su Shaila che non ha nascosto la tristezza: “Ho subito tanto, merito di essere premiata. Da sportiva è una caduta, la vivo come caduta, ma come sportiva, mi rialzo e dico “perché sentirmi meno o squalificati?”. So quanto valgo, so chi sono, certo che me lo merito”.>>, esposto del Codacons per la chiusura del programma: le presunte irregolaritàPoi, parlando con il fidanzatoSpolverato, ha fatto un pronostico sulla fine del. Secondo la sua opinione, soprattutto dopo averla sorpassata al televoto, Zeudi Di Palma sarebbe la favorita per la vittoria.