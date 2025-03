Internews24.com - Thuram titolare col Feyenoord grazie agli antidolorifici: ma arriva una grande notizia

di Redazionecol: maunache aiuterà nel totale recupero del franceseCome scrive La Gazzetta dello Sport le scelte di oggi di Inzaghi in Inter, gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, portano a una coppia offensiva formata dae Taremi. Sul francese Inzaghi ha speso diverse parole in conferenza, sottolineando come non riesca ad allenarsi in maniera sciolta: «Da un mese gioca cone infiltrazioni». Però Marcus ha bisogno di minutaggio anche in ottica Atalanta, per non perdere condizione. Peraltro, una buonaper i nerazzurri si intravede all’orizzonte: la Francia con ogni probabilità non convocherà l’attaccante, che potrà dunque sfruttare la sosta per tornare al top.