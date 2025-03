Thiago Motta si dimette | c’è già la data

Leggi su Sportface.it

Riflettori puntati suin casa Juventus: ecco cos’è trapelato e cosa sta succedendo con il tecnico bianconero.La Juventus sta vivendo un nuovo periodo buio in una stagione caratterizzata più da bassi che da alti. Dopo l’uscita dalla Champions League e la brutta eliminazione dalla Coppa Italia, è arrivata anche la pesante sconfitta contro l’Atalanta in campionato. La Dea ha inflitto alla Vecchia Signora un sonoro 0-4, risultato amaro che in casa la squadra bianconera non registrava da ben 58 anni. Nel vortice delle critiche è perciò finito, ancora una volta.Con i risultati che stentano ad arrivare e con le sconfitte pesanti che i tifosi non riescono a digerire, l’ambiente bianconero si è inevitabilmente spaccato in due e la frattura sta crescendo a vista d’occhio.