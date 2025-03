Liberoquotidiano.it - "Thiago Motta l'ha già saputo". Indiscrezione-bomba: qua viene giù la Juventus

Non sono ore facili, per. E non saranno nemmeno giorni facili quelli che seguiranno: il tecnico dellaè sul banco degli imputati dopo la tremenda sconfitta 0-4 in casa contro l'Atalanta. Mai come ora l'ex mister del Bologna è in bilico. L'esonero a stagione in corso, salvo tracolli nei prossimi turni di campionato, appare improbabile (il pari della Lazio in casa contro l'Udinese mantiene i bianconeri al quarto posto, a +1 sui biancocelesti). Ma le riflessioni sulla prossima stagione sono in corso, come confermato da Sandro Sabatini a Pressing. E già solo questo fatto starebbe indispettendo non poco l'ex centrocampista di Barcellona, Genoa, Inter e Psg. "Se vedi Alberto Costa pagato 15 milioni non te lo spieghi: ma non è colpa sua o dei 20 milioni per Kelly - riflette Sabatini -.