Juventusnews24.com - Thiago Motta Juventus, oggi il confronto con la squadra prima dell’allenamento: il tecnico avanzerà questa richiesta ai suoi giocatori

di RedazioneNews24 il con la della ripresa degli allenamenti: il ai L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto in casa a due giorni dalla pesantissima sconfitta in casa contro l'Atalanta. Dopo il giorno di riposo utile per staccare anche mentalmente dall'ultimo ko, è in programma la ripresa degli allenamenti. parlerà ai calciatori di quanto successo e poi chiederà unità d'intenti verso una partita, quella contro la Fiorentina, fondamentale nella corsa al quarto posto che vale la Champions.