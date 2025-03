Calcionews24.com - Thiago Motta Juve, Padovan sicuro: «Fossi stato in lui me ne sarei già andato dopo l’Empoli. Ecco da chi ripartirei in panchina»

Leggi su Calcionews24.com

non ha nessun dubbio: «in lui me negià». Le dichiarazioni Nel corso di un’intervista a TMW Radio, Giancarlo, ha parlato del momento attuale in casantus. Le dichiarazioni sull’allenatore bianconero: PAROLE – «Da chi ripartire? Gasperini, che merita un’altra chancequella funesta dell’Inter. Ha iniziato .