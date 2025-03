The White Lotus 3 | non ci aspettavamo la scena di nudo frontale di Jason Isaac

Leggi su Cinefilos.it

The3: non ciladidiATTENZIONE: seguono spoiler sugli episodi 3 e 4 di The3La brevedidel personaggio di Timothy Ratliff interpretato das nella terza stagione di The, episodio 4 “Hide or Seek” è stata esilarante e incredibilmente inaspettata. Guardare il crollo emotivo di Tim è stato uno degli aspetti più divertenti della terza stagione di Thefino a questo momento, dopo che lui e un vecchio socio in affari, Kenny Ngyuen, sono stati coinvolti in un piano di riciclaggio di denaro estero. I giorni di Tim come ricco milionario e padre di famiglia impeccabile sembrano essere contati, e lui lo sa. La terza stagione di The, episodio 4, lo vede assumere i farmaci anti-ansia prescritti alla moglie, il che lo rende distratto e distaccato.