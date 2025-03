Movieplayer.it - The Electric State, recensione: Chris Pratt e Millie Bobby Brown tra gli anni ’90 e i robot senzienti

La star di Stranger Things e lo Star Lord della Marvel al servizio dei fratelli Russo per il nuovo Original Netflix, che propone una fantascienza dal gusto retro capace di parlare del nostro presente. In catalogo dal 14 marzo. L'abbiamo detto tante volte, ma è bene ribadirlo: la migliore fantascienza è quella che partendo da un mondo futuro (o, come in questo caso, alternativo), riesce a parlare della società che ci circonda. Lo fa Thein modo originale e senza rinunciare a divertire, avvalendosi del carisma dei suoi protagonisti,, e un cast di comprimariici di tutto rispetto, al servizio dei Fratelli Russo per trasporre per lo schermo l'originale libro di Simon Stålenhag e portarci in un mondo che ha subìto lo scotto del conflitto tra uomo e macchine.