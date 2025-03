Davidemaggio.it - TGR contro la Rai: “L’azienda ridimensiona l’informazione regionale”. Proclamati 5 giorni di sciopero

della Rai torna ad agitare i vertici del Servizio Pubblico. Dopo le ultime tensioni, per diverse ragioni, registrate al TG1 e a RaiNews24 con il Direttore sfiduciato, ora sono i TG Regionali a lamentare una situazione ritenuta “non più sostenibile” e ad annunciare unodi 5sta nei fattindodel servizio pubblico da e per i territori, in aperta violazione del contratto di servizio che impone alla Rai di “valorizzare le sedi regionali (.) per salvaguardaree l’approfondimento culturale nelle realtà locali”si legge nella nota dell’assemblea dei Cdr della TGR, che “ritiene una grave mancanza di rispetto l’atteggiamento del vertice aziendale che da un lato incentiva gli esodi dalla testata, ma dall’altro si chiude nel silenzio e nell’immobilismo totale senza rispondere alle richieste di indel sindacato, lasciando le redazioni a lavorare sotto organico”.