Anteprima24.it - Testimonianza, iCare presente a Nocera Superiore e Capua

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiL’arte celebra e mette in risalto la resistenza e il riscatto delle donne e i riconoscimenti pubblici certificano proprio questa forza. L’impatto delle donne nel mondo dell’arte e della cultura è stato ancor di più straordinariamente messo in evidenza dalla cooperativa sociale di comunitàin occasione della Giornata Internazionale della Donna. In “Un Viaggio tra Arte e Resistenza” molto apprezzato dai presenti, infatti, le operatrici della casa-rifugio per donne e minori vittime di violenza “Casa delle Donne” e dei CAV hanno organizzato, nella sala teatro della sede di, Casa Santa Rita, un percorso unico fatto degli emozionanti monologhi recitati da Gaia Cerreto e Elena D’Iglio e dei racconti declamati dalla poetessa Mary Cotugno, dell’arte rappresentata dall’artista Carol Antkowiak e dei brani cantati da Martina Ciaramella.