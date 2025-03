Dilei.it - Test: Qual è la tendenza capelli della primavera 2025 che fa per te?

Leggi su Dilei.it

Il sole tiepido e l’aria profumata degli inizibella stagione ci fanno venire voglia di rinnovamento: dal guardaroba al make up, dalle abitudini agli orari, sentiamo il bisogno di cambiare. Dare un twist di novità aidiventa una necessità rigenerante. Dopo i mesi invernali, in cui isono stati spesso nascosti e penalizzati, laè il momento ideale per sperimentare un nuovo look.Voglia di rinnovamentoCambiare acconciatura può essere un modo per accogliere a livello “mentale” il rinnovamento che ci suggerisce la. Un nuovo taglio o un colore luminoso possono darci una sensazione di allegria, energia e riscoperta del nostro fascino, non solo esteriore.Inoltre le temperature più miti ci invitano ad “alleggerire” i nostricon acconciature più libere, ariose e pratiche.