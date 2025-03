Quifinanza.it - Test di ingresso a Medicina, numero chiuso abolito e niente quiz

Nel pomeriggio dell’11 marzo si terrà la discussione alla Camera per l’approvazione della riforma deldialle facoltà di, Odontoiatria e Veterinaria. La norma ha il sostegno della maggioranza ed è già stata approvata al Senato. Entro oggi quindi, dovrebbe ufficialmente diventare legge.Verranno rimossi sia ildial primo anno, sia il. La selezione degli studenti avverrà durante il percorso accademico e non più prima. In questo modo il Governo spera di riuscire ad aumentare di almeno 30.000 unità ildi medici.piùdiLa ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha assicurato che, in tempi brevi, arriveranno i decreti attuativi per rendere operativa la riforma deldi, Odontoiatria e Veterinaria.