Thesocialpost.it - Tesla in caduta libera ed Elon Musk con le lacrime agli occhi: “I miei business? Grande difficoltà…”

Durante un’intervista a Fox News, il CEO di, è apparso visibilmente in difficoltà e sul punto di commuoversi quando gli sono state rivolte domande sulle recenti difficoltà economiche delle sue aziende. L’imprenditore, noto per il suo legame con Donald Trump, ha ammesso a Foxdi trovarsi a gestire numerose attività «condifficoltà» proprio mentre le azioni diregistrano il peggior calo degli ultimi cinque anni.L’azienda di veicoli elettrici ha subito un drastico ribasso sia nel valore delle azioni che nelle vendite globali. Il titolo diè sceso del 15,4%, segnando la peggiore perdita dal settembre 2020. Durante l’intervista,è stato colto alla sprovvista da una domanda di Larry Kudlow. Nel mezzo della discussione sui t, il giornalista gli ha chiesto: «Stai rinunciando alle tue altre cose? Voglio dire, come stai gestendo le tue altre attività?».