Terza guerra mondiale, il sondaggio: quasi la metà degli italiani la teme

La politica esteraStati Uniti sotto la guida di Donald Trump sta generando forti timori in Europa e, in particolare, tra gli. Il presidente americano sta valutando di ridurre il supporto all’Ucraina, affidando all’Unione Europea il compito di gestire le operazioni militari. Tuttavia, il vecchio continente appare diviso e il piano di riarmo da 800 miliardi annunciato non sarà realizzabile in tempi brevi, con una prospettiva di almeno dieci anni.Leggi anche: Prodi vuole l’esercito europeo, la risposta di Marco Rizzo: “Fatelo giocare a soldatini in una Rsa”Un’Italia in allarme: paura per i conflitti e la stabilità europeaSecondo undi Euromedia Research, pubblicato su La Stampa, il 42,2%concretamente il rischio di una, mentre il 47,5% ritiene che siano minacciati i confini dell’intera Europa.