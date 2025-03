.com - Terza Categoria / Il Real Sassoferrato riapre la corsa al titolo: il racconto della 21^ giornata dei gironi C ed E

Ilespugna Albacina e va a -4, il Maiolati Pianello ne approfitta di misura in casa, la Junior Jesina vola al quinto posto e laai playoff è più aperta che mai, la Cameratese all’ultimo secondo contro la Junior Osimana e Atletico 2008 e Spes si annullano; nel girone E l’AC Appignano stende il Servigliano ed allunga il distaccoVALLESINA, 11 MARZO 2025-È ormai passata alla storia la ventunesimadi, disputata nello scorso fine settimana. Un turno di campionato che, in tutti i suoi raggruppamenti, ci da un messaggio chiaro: tutti i giochi sono ancora aperti, e dovremmo ancora aspettare per conoscerne il verdetto.Questo grazie all’importante vittoria delsul campo dell’Albacina per 1-3, arrivata grazie alla rete di Conti e la punizione di Zucca nel secondo tempo, dopo essere passato in vantaggio ad inizio gara con Toteri ed essere stata raggiunto subito dalla rete del fabrianese Gubinelli.