Terremoto nei Campi Flegrei | scosse da ieri sera e per tutta la notte la più forte 3 0

NAPOLI – Non c’è pace per la popolazione deiche ha passato laappena trascorsa in compagnia di un nuovo scame sismico. La prima scossa intorno alle 21.55 di magnitudio 1.8 è stata seguita da altre 7fino alle 4 della. Le più forti d’intensità alle 3 e 4 minuti, di magnitudo 3.0 ed alle 3 e 44 di magnitudo 2.3. Non risultano al momento danni a persone o cose.L'articoloneidae perla, la più3.0 proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.