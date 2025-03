Tvzap.it - Terremoto in Italia, prese decisioni precauzionali: cosa sta succedendo

Chiusi in via precauzionale tutti i siti archeologici della zona dopo le nuove scosse diche hanno colpito l’area anche nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo 2025. I movimenti tellurici hanno avuto inizio alle 2:57, con tre scosse di magnitudo rilevante, che sono state avvertite dalla popolazione. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Musica sotto choc, la star trovata senza vita in casaLeggi anche: “Cercate subito riparo”. Tornado interrompe la diretta Tv, attimi di panico (VIDEO)Nuovo sciame sismico nei Campi FlegreiDiverse scosse disono state avvertite dalla popolazione dei Campi Flegrei nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo 2025. Il primo evento sismico rilevante si è verificato alle 3:04. L’Ingv ha registrato la scossa che ha avuto epicentro a 5 km da Pozzuoli, magnitudo di 3.