Lanazione.it - Terme di Montecatini, è il giorno dell’asta. La Regione non partecipa: “L’intesa non è raggiunta”

Leggi su Lanazione.it

, 11 marzo 2025 – “Non si sono formate le condizioni aggregative con altri soggetti affinché lapotessere, nell’ambito di un’offerta complessiva, alla procedura di vendita dei beni strategici delle. Confermiamo il nostro impegno per l’acquisto di Tettuccio, Regina ed Excelsior, per i quali anche quest’anno abbiamo stanziato 17,5 milioni di euro, ma non possiamore questa volta, perché si tratta della cessione in un unico blocco degli immobili considerati più importanti per una somma non inferiore a 35 milioni e 613.793,75 euro”. Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle societàte, spiega con chiarezza la situazione. Il socio di maggioranza dellenon ha raggiunto intese con altri soggetti che possano consentire di presentare un’offerta unica per rilevare il pacchetto complessivo dei beni strategici delle