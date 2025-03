Lanazione.it - Terme di Montecatini, deserta anche la seconda asta. Il prezzo era sceso a 35 milioni

Leggi su Lanazione.it

, 11 marzo 2025 – L’per lediè andata. Nell'ambito del concordato preventivo in continuità che coinvolge la societàdispa, è il secondo flop per la cessione congiunta dei principali immobili del suo patrimonio. Il termine per presentare eventuali offerte è scaduto stamani alle 11 senza che alcuna proposta – né in formato cartaceo né digitale – fosse ricevuta dallo studio notarile incaricato della procedura. Si tratta dellaesperienza fallimentare nel tentativo di alienare il complesso di attività termali, che includeil prestigioso stabilimento Tettuccio. Notevole è stata la riduzione della base d', scesa dai più di 42di euro fissati nell'estate passata ai 35.613.793 euro attuali. Tuttavia, nemmeno questo significativo ribasso è stato sufficiente ad attirare potenziali acquirenti.