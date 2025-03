Veronasera.it - Tentata truffa sul contratto per l'energia: 24enne scoperto e denunciato

Leggi su Veronasera.it

Un giovane residente nel Veronese dovrà difendersi dalle accusee porto di armi od oggetti atti a offendere. Come riporta LaPresse, avrebbe infatti contattato telefonicamente un 45nne di Marmirolo, in provincia di Mantova, per dirgli che sarebbe passato da casa sua nel pomeriggio.